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Червиченко считает правильным ходом подписание нового контракта «Спартака» с Абаскалем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что Гильермо Абаскаль продлил контракт с московским клубом до 2025 года.

«На мой взгляд Абаскаль, за последнее время самый адекватный тренер «Спартака». А что искать от добра добра, если нашли какую-то формулу взаимодействия и, наверное, получили какие-то гарантии, что он не убежит. Я считаю, это правильный ход. Команда выглядит очень неплохо, видел ее живьем, прямо преображается. Самое главное, очень много времени получают российские молодые ребята, интегрируются в команду. Подписание нового контракта выглядит логично. У Абаскаля все в порядке, он получает хорошие деньги, живет в благополучной стране, платит копейки, наверное, за газ, свет и все остальное, платит мизерные налоги. Вот зачем ему куда-то нестись? В Испанию, где экономический кризис, который будет усугубляться. Где налоги больше 50%. Если человек подписывает контракт до 2025 года, то точно не для того, чтобы в 2023 убежать», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-schitaet-pravilnym-khodom-podpisanie-novogo-kontrakta-spartaka-s-abaskalem-227641/
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ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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