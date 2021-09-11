Червиченко прокомментировал победу «Спартака» над «Химками»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Было бы странно, если бы в команде, где каждый получает столько же, сколько все «Химки» вместе взятые, не воспользовались бы ошибками соперника. Могли забить и пять. Жалко, что пропустили в конце. Стенка «Спартака» сыграла также, как и оборона «Химок». Все же, не думаю, что этот матч показательный. Нельзя по нему понять, насколько «Спартак» вернулся и готов к борьбе за верхнюю строчку. Будет понятно после первого матча Лиги Европы», — сказал Червиченко «СЭ».

В составе команды Руя Витории голы забили Айртон, Квинси Промес и Эсекиэль Понсе. У «Химок» отличился Денис Глушаков.

«Спартак» набрал десять очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Химок» шесть баллов и 12-я позиция.