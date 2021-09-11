Глушаков: «Не знаю, какие были договоренности по Мирзову. Мое дело играть в футбол»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:3).
— Не хватало реализации. Были ошибки.
— Как относишься к ситуации с Мирзовым?
— Я не знаю, что там за ситуация была. Не знаю, какие там договоренности между клубами. Мое дело играть в футбол.
— Он тренировался с «Химками»?
— Одну или две тренировки
— А травмы у него есть?
— Это у него уже спросите.
— Как относитесь к ситуации в «Спартаке»?
— Это вопрос не ко мне. Трибуны кричат в мой адрес? Я не слышал. Свистеть всегда будут.
— Что можешь посоветовать Федуну и Зареме?
— Я не буду ничего советовать, это не ко мне, — сказал Глушаков.
«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. «Химки» идут на 12-й строчке, имея в активе шесть очков после семи встреч.
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