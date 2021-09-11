Глушаков: «Не знаю, какие были договоренности по Мирзову. Мое дело играть в футбол»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:3).

— Не хватало реализации. Были ошибки.

— Как относишься к ситуации с Мирзовым?

— Я не знаю, что там за ситуация была. Не знаю, какие там договоренности между клубами. Мое дело играть в футбол.

— Он тренировался с «Химками»?

— Одну или две тренировки

— А травмы у него есть?

— Это у него уже спросите.

— Как относитесь к ситуации в «Спартаке»?

— Это вопрос не ко мне. Трибуны кричат в мой адрес? Я не слышал. Свистеть всегда будут.

— Что можешь посоветовать Федуну и Зареме?

— Я не буду ничего советовать, это не ко мне, — сказал Глушаков.

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. «Химки» идут на 12-й строчке, имея в активе шесть очков после семи встреч.