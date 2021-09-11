Руй Витория: «У Мирзова сейчас другой тренер, не могу сказать про его состояние»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что не знает, почему полузащитник Резиун Мирзов, который находится в аренде в «Химках», не принял участие в очном матче команд в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).
«Травма Мирзова? У него сейчас другой тренер, не могу сказать про его состояние. Решение по его аренде — это нормально. Сейчас у нас достаточно игроков в заявке, мы приняли такое решение, потому что посчитали, что так будет лучше для всех», — заявил Руй Витория.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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