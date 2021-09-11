Руй Витория: «У Мирзова сейчас другой тренер, не могу сказать про его состояние»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что не знает, почему полузащитник Резиун Мирзов, который находится в аренде в «Химках», не принял участие в очном матче команд в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Травма Мирзова? У него сейчас другой тренер, не могу сказать про его состояние. Решение по его аренде — это нормально. Сейчас у нас достаточно игроков в заявке, мы приняли такое решение, потому что посчитали, что так будет лучше для всех», — заявил Руй Витория.