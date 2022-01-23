Червиченко: «Пока «Зенит» — чемпион, Семак будет возглавлять клуб»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на то, что главный тренер Сергей Семак и «Зенит» еще не продлили контракт.

«Причин с Семаком расставаться нет. Вместо него кандидатур пока тоже особо очевидной нет. Я думаю, что продлят. Не факт, что надолго, может быть как-то краткосрочно. Но пока «Зенит» — чемпион, пока играет в еврокубках, не сказать, что шикарно выступает, но неплохо», — сказал Червиченко Betonmobile.ru.

Напомним, что соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга истекает 31 мая 2022 года.