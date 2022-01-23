«Нижний Новгород» победил «Войводину»

«Нижний Новгород» в товарищеском матче победил сербский клуб «Войводина» со счетом 2:0. Голы забили Тимур Сулейманов и Ричлорд Эннин.

Товарищеский матч

«Нижний Новгород» — «Войводина» — 2:0 (0:0)

Голы: Сулейманов, 56 (1:0). Эннин, 59 (2:0).

«Нижний Новгород»: Нигматуллин (Анисимов, 46), Козлов (Пенчиков, 46), Гоцук, Каккоев, Кечкеш, Калинский, Карасев, Горбунов, Стоцкий, Сулейманов, Эннин.

23 января.