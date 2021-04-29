Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» новость о появлении в Сети заметки Заремы Салиховой, супруги владельца красно-белых Леонида Федуна. В ней содержатся ряд критических тезисов, возможно, к бывшему гендиректору «Спартака» Шамилю Газизову.

«Раньше писали на заборе, теперь используют Telegram-каналы. Достоверность информации и там, и там одинакова. Если даже у нее есть такие претензии, как незнание международного рынка, а он что экзамены какие-то сдавал? Или был какой-то зачет? Так по всем тезисам можно пробежаться. Я не в курсе, она разве имеет уже какую-то должность в «Спартаке». Нет. Тогда это разговор такого же болельщика, как и все остальные, но более приближенного к хозяину клуба», — сказал «СЭ» Червиченко.

Червиченко добавил, что, если со стороны Леонида Федуна будет какая-то официальная реакция, подтвержденная этими тезисами, тогда будет, о чем говорить.

«Зарема — человек переживающий. Конечно, она болеет за «Спартак», но для меня сомнительно, когда женщины думают, что они большие специалисты в футболе. Это не какой-то сексизм. Я не против присутствия женщин в футболе, но все равно есть какие-то жизненные направления, где мужчины все-таки разбираются лучше. Вы же не будете спорить, что в шитье женщины разбираются лучше, чем мужчины. Так и в футболе — мужчины больше понимают, чем женщины. Может быть, это уже на генетическом уровне. Футбол существует 200 лет, может, меньше, а женский интерес недавний», — добавил Червиченко.

В настоящее время Шамиль Газизов занимает должность гендиректора «Уфы».

(Екатерина Звенигородская)