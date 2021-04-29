В «Динамо» отреагировали на возможность посещения братом Месси матча с ЦСКА

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на желание брата Лионеля Месси Родриго посетить матч 30-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА, который пройдет 16 мая.

«Если к нам поступит запрос на посещение матча «Динамо» — ЦСКА, то, конечно же, выделим Родриго удобные места на «ВТБ Арене» и возьмем на себя все оргвопросы», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Как ранее стало известно «СЭ», брат форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Родриго планирует в мае посетить Россию.

Во время визита Родриго Месси намерен съездить на финал Кубка России, который пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая, а также вживую посмотреть московское дерби между «Динамо» и ЦСКА 16 мая.

Родриго Месси является генеральным директором агентства Lionel Messi Sports Management, основной задачей которого является представление интересов его брата Лионеля.

(Константин Алексеев)