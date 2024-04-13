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Сегодня, 19:07

Ещенко считает, что футболисты «Спартака» испытывают чувство стыда после поражения от «Сочи»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Думаю, футболистам красно-белых стыдно. Потому что «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места. Да, игроки «Сочи» тоже мотивированны, им кровь из носу нужно побеждать, чтобы остаться в РПЛ. Но «Спартак» — это «Спартак», он должен всегда показывать хорошую игру. Сегодня победил тот, кто больше хотел, вот и все», — сказал Ещенко «СЭ».

«Сочи» одержал первую победу под руководством испанца Роберта Морено и выиграл в чемпионате России впервые с 22 октября. Команда Морено продолжает занимать последнее место в таблице РПЛ.

«Спартак» с 35 очками идет на шестой строчке.

(Александр Абустин)

Андрей Ещенко
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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
4
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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 - : -
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