«Локомотив»: дата ближайшего матча и соперник в РПЛ

22 июля, в субботу, в Москве «Локомотив» сыграет с «Рубином» в матче первого тура чемпионата России-2023/24. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин». Видеотрансляция игры в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00.

В минувшем сезоне железнодорожники заняли восьмое место в РПЛ с 45 очками. «Рубин» стал чемпионом первой лиги и напрямую вышел в чемпионат России.

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