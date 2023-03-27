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Путин поручил до 1 мая упростить использование инвалидами, пенсионерами и детьми Fan ID

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок — 1 мая 2023 года», — написано в распоряжении президента.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги: «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Источник: https://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/70774
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Владимир Путин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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