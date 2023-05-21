Чернов высказался о судействе матча «Спартак» — ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил судейство в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

— Опять тема судейства, что можете сказать о нескольких спорных эпизодах?

— Судья разобрался, ВАР тоже. В нашу сторону пенальти не поставил. Офсайд тоже правильный был.

— Каковы шансы на серебро?

— Две игры осталось, хотелось бы две выиграть.

— Есть смысл в серебряных медалях?

— Мы просто идем от матча к матчу. Не можем все равно знать до конца, когда выиграешь. Мы просто будем играть свою игру.

После победы над ЦСКА «Спартак» с 53 очками поднялся на третье место в РПЛ. Красно-белые на одно очко отстают от армейцев, занимающих вторую строчку в турнирной таблице.