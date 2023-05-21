Черкасов: «Жест Соболева тянул на красную, а вот Рошу зря удалили»

Боец поп-ММА и фанат «Спартака» Андрей Черкасов поделился мыслями о двойном удалении в матче 28-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:1).

«Мне не понравился сегодня Соболев. Я понимаю, что такое спортивная злость, агрессия, страсть в футболе, но такие жесты футболистов не красят. Было неприятно, когда я это увидел. Поэтому я не осуждаю то, что ему дали красную карточку. Футболист не должен опускаться до таких скабрезностей. Все должно оставаться в рамках спорта, а это был слишком грязный жест. А вот удаление оппонента из ЦСКА вызывает улыбку и недоумение. Его-то за что? На повторе показали, что Роша повторил жест Соболева перед боковым арбитром. Чтобы показать: «Ты видел?» А тот видимо принял его на свой счет. Жест Соболева тянул на красную, а вот Рошу зря удалили», — цитирует Черкасова Metaratings.ru.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев показал две красные карточки — нападающему «Спартака» Александру Соболеву и защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.