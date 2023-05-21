«Краснодар» — «Ростов»: Кокшаров забил третий гол «быков»

«Краснодар» увеличил преимущество в матче 28-го тура РПЛ против «Ростова» — 3:0.

Отличился нападающий Александр Кокшаров на 33-й минуте встречи. Форвард вышел на поле на 29-й минуте, заменив Джона Кордобу.

Для Кокшарова этот гол стал первым в РПЛ в сезоне-2022/23.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ростов».