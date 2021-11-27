Черевченко: «Глушаков вышел и забил, значит, удачная замена. Долгов вышел — забил, тоже удачная»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:3).
— Веселая игра, если вкратце. Остался доволен игрой. Еще раз повторюсь, что «Краснодар» — отличная команда, которая хочет играть в футбол. Можно ли сказать, что двойная замена после первого тайма перевернула ход встречи? Глушаков вышел и забил, значит, удачная замена. Долгов вышел — забил, тоже удачная.
— Что-то поменяли в команде после своего возвращения?
— Некоторые позиции футболистов. Трехнедельное отсутствие тренерского штаба на них не повлияло.
— Были какие-то индивидуальные слова Глушакову и Долгову перед заменой?
— Конечно, были. Игроки выходят на замену, разговариваем, объясняем. Они знали, что делать и как выходить на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю