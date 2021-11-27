Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:3).

— Веселая игра, если вкратце. Остался доволен игрой. Еще раз повторюсь, что «Краснодар» — отличная команда, которая хочет играть в футбол. Можно ли сказать, что двойная замена после первого тайма перевернула ход встречи? Глушаков вышел и забил, значит, удачная замена. Долгов вышел — забил, тоже удачная.

— Что-то поменяли в команде после своего возвращения?

— Некоторые позиции футболистов. Трехнедельное отсутствие тренерского штаба на них не повлияло.

— Были какие-то индивидуальные слова Глушакову и Долгову перед заменой?

— Конечно, были. Игроки выходят на замену, разговариваем, объясняем. Они знали, что делать и как выходить на поле.