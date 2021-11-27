Денис Глушаков: «Думал, что выдержу, а оказалось, что в конце просел»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:3).

— Матч интересный для болельщиков. Забито много голов, обидно для «Химок». Нам важней были очки, но понятно, что «Краснодару» они тоже нужны были.

— Рад, что забил гол? Давно такого не было.

— Просто я давно не играл, была травма, пропустил время. Вчера только тренировку провел и сразу, можно сказать, кинули в топку. Говорили с тренером, выдержу — не выдержу. Думал, что выдержу, а оказалось, что в конце просел. Был тяжеловат.

— То есть сейчас готов не больше, чем на тайм?

— Есть еще время до следующей игры набрать. Для меня самое важное, чтобы нога не беспокоила. Физические кондиции набираются. Конец сезона — я их не растерял, просто игровой тонус где-то потерял.