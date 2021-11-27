Рангник может забрать Баринова из «Локомотива» в «Манчестер Юнайтед»
Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился с трансферными целями на зимнее трасферное окно.
Одним из потенциальных новичков «красных дьяволов» при немецком специалисте может стать полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, утверждает talkSPORT.
Контракт 25-летнего игрока сборной России с «Локо» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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