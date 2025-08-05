Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата» после 4 поражений на старте сезона

«Ахмат» объявил об уходе главного тренера команды Александра Сторожука.

Контракт с 43-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. К следующему матчу команду будет готовить новый главный тренер, имя которого клуб объявит в ближайшее время.

«Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — говорится в сообщении.

Сторожук возглавил грозненский клуб в июне 2025 года. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

