5 августа, 16:08

Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата» после 4 поражений на старте сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Сторожук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ахмат» объявил об уходе главного тренера команды Александра Сторожука.

Контракт с 43-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. К следующему матчу команду будет готовить новый главный тренер, имя которого клуб объявит в ближайшее время.

«Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — говорится в сообщении.

Сторожук возглавил грозненский клуб в июне 2025 года. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ФК «Ахмат»
Александр Сторожук
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
  • Кариока_двойка.

    А чем они думали, когда его назначали. Они бы еще Вадика Евсеева назначили. А там и третья лига есть.

    06.08.2025

  • oleg ves

    надо историческое имя вернуть - Терек, и не выеживаться

    05.08.2025

  • oleg ves

    Физрук усатый им покажет - полкоманды через год разбежится

    05.08.2025

  • Twozya

    В интервью он сказал, что устал уже приходить и спасать команды из зон вылета. Он уже не настроен брать такие команды

    05.08.2025

  • Twozya

    Не поможет. Должны были вылетать, но Урал как-будто ответную игру вообще не играли

    05.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    скорее нет желающих возглавить

    05.08.2025

  • asdenev

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    05.08.2025

  • zg

    ))))Вот и правильно!)

    05.08.2025

  • Rudrik31

    того кто проиграет) не жду, думал)

    05.08.2025

  • AlexCS4

    Черчесова. В следующем матче с юбилярами Тереку баранка гарантирована.

    05.08.2025

  • AlexCS4

    Шпилевский - это без вариантов. Но раньше или быстрее Станковича - это интрига.

    05.08.2025

  • Дмитрий

    Так там важнее пернуть а если смысл в пердеже не важно

    05.08.2025

  • hant64

    И что, Сторожук не потянул? А с чего бородатые ожидали, что он потянет? Какие к тому были предпосылки перед его подписанием?

    05.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Когда узнал о назначении Сторожука главным в Ахмат, удивился! Что сделал Сторожук в Тульском Арсенале в пердиве, что бы быть приглашённым в команду РПЛ? Как говорил Конфуций: читалось.

    05.08.2025

  • Спринт

    Сынок глав.рупоровещателя Ичкерии малость путает шашлык с футболом, но пыжется показать что немного разбирается не только в жаренье баранинки на шампуре ..

    05.08.2025

  • Ilya Gudman

    А кто позвал этого Сторожука не покинул свой пост следом из за проф непригодности ?)

    05.08.2025

  • Андрей Коняхин

    Изначально, сомнительная идея была!

    05.08.2025

  • инок

    Жалко Сторожука - уверенно, планомерно решал важную задачу по переводу Ахмата в лучшую лигу мира...

    05.08.2025

  • zg

    Стесняюсь спросить,а ты чьего увольнения после этого матча ждешь?)

    05.08.2025

  • Rudrik31

    Всю малину обфекалили((( я думал в нашем матче с Ростовом первый пойдет.....

    05.08.2025

  • Rudrik31

    Не, Нижний всегда интереснее играет... и я не про Сочи, а про Родину....(((

    05.08.2025

  • Rudrik31

    Перед началом чемпионата наши комментаторы делали ставки, кто первый вылетит... все облажались))

    05.08.2025

  • shpasic

    год назад переходные матчи Урала с Акроном тоже были "интересными"

    05.08.2025

  • Rudrik31

    у сына есть вроде

    05.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    Ахмату ничего не поможет нет там футбольных традиций стадион есть...а футбола нет игра Ахмата на протяжении длительного времени это печальное зрелище рад если ошибаюсь

    05.08.2025

  • gan75

    Станкович :)

    05.08.2025

  • gan75

    Да они могут хоть облюбиться :) Любить в данном случае надо Рамзана Ахматовича :)

    05.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Читалось, следующим- приготовиться, Морено или Артига:point_left:

    05.08.2025

  • gan75

    Уже? Хотя в традициях Ахмата...

    05.08.2025

  • fedland

    эх, им бы саню мостового...

    05.08.2025

  • Фрей фе

    Он за 1,5 месяца состав-то по именам успел выучить?

    05.08.2025

  • Millwall82

    непонятно чем занимается этот клуб в РПЛ уже 20 лет, школы нет, ходят слабо, целей нет, пожизненный бан от УЕФА. Условная Алания это например чемпион России, с хорошей школой и поддержкой на каждом матче.

    05.08.2025

  • Фрей фе

    Лезгинка с выходом.

    05.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Я не стал отдельно выделять переходные матчи. Матч Ахмат- Урал был очень интересный.

    05.08.2025

  • вот так,так.... неожиданность какая.....неожиданная

    05.08.2025

  • Slim Tallers

    Хорошее назначение. А сколько-бы новых наград появилось - За победу над Крыльями Советов,За взятие Оренбурга,За ничью с Динамо.

    05.08.2025

  • shpasic

    последние шесть туров Ахмата в прошлом сезоне - две ничьи, четыре поражения. включая поражение от прямого конкурента - ПариНН.

    05.08.2025

  • shpasic

    а что за админресурс был в прошлом году? матчи весной: +2=6-4 причём одна из двух побед - 1 марта в первом туре после перерыва.

    05.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Зря уволили, при любом тренере в конце сезона все одинаково. Лояльные судьи и соперники.

    05.08.2025

  • Павел Верещагин

    Умора. Только неделю назад было "большое интервью", где он делился своими планами и рассказывал, как собирается работать, мечтает выиграть РПЛ...))))))

    05.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    После такого старта, под конец сезона увидим еще и админресурс, как в прошлом году. Клуб имени папы не может вылететь:yum::yum::yum:

    05.08.2025

  • rustov

    Кто следующий на выход? Альба? Морено? Шпилевский?

    05.08.2025

  • rustov

    Кого пригласят? Ташуева, Семибратова...?

    05.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Ташуев, твой выход

    05.08.2025

  • SuperDennis

    Ожидаемый исход! Быстенько руководство команды осознало свою ошибку!

    05.08.2025

  • АНТОН БОГДАНОВ

    похоже черчесов не зря он в грозном на игре был

    05.08.2025

  • Топотун

    Степашка, в бой, парашка !

    05.08.2025

  • ёzhic8

    И с ЦСКА, и с Махачкалой не выглядел Ахмат плохо Непруха какая-то, второй сезон. В церковь надо, протестанскую

    05.08.2025

  • Степочкин

    Медали за развития спорта нет же еще у него? Но дисциплину в команде поставил бы.

    05.08.2025

  • Топотун

    Он бы тебе яйца отбил !

    05.08.2025

  • Топотун

    Ждём Альбу

    05.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Я бы назначил Адама Кадырова....отличный тренер и педагог...,:grin:

    05.08.2025

  • Степочкин

    Щас пойдут статьи клепать как Абаскаль и Тедеско любят Россию.

    05.08.2025

  • zg

    Первый пошёл!Не долго мучилась старушка...

    05.08.2025

    • Защитник ЦСКА Лукин — о задачах команды на сезон: «Уверен, что мы будем очень высоко»

    Источник: Черчесов может возглавить «Ахмат»
