Черчесов о поражении от «Краснодара»: «Ахмат» играл на пределе жесткости? Это мы тут на курорте, по-моему, были»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в гостевом матче против «Краснодара» (0:2) в 11-м туре РПЛ.

Грозненцы впервые проиграли в премьер-лиге под руководством Черчесова в сезоне-2025/26.

— «Ахмат» играл на пределе жесткости?

— Это мы тут на курорте, по-моему, сегодня были. Футбол — это контактный вид спорта. Вы не имеете мяч в ногах — мы вас трогать не будем. Если у вас мяч в ногах, мы вас иногда трогать будем. Кстати, и наших тоже будет трогать соперник. Думаю, был хороший футбол. Было пару свистков, которые судья дал и в ту, и в другую сторону — в моем понимании, там близко ничего не было, надо было играть.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками в 11 матчах. В следующем туре грозненцы сыграют на выезде с московским «Динамо».

(Мария Захарян)