Сперцян — о конфликте с Ндонгом в матче РПЛ: «Он задел мою семью, поэтому я сказал ему: «Заткнись»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал конфликт с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в концовке матча 11-го тура чемпионата России.

Игра прошла в субботу в Краснодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу «быков». На 85-й минуте судья удалил Ндонга, который в ходе перепалки со Сперцяном ударил соперника плечом и разбил ему губу. Игрок «Краснодара» получил желтую карточку за провокационное поведение.

«Он новый игрок, который приехал только в чемпионат, наверное, ну, чуть-чуть не знает, не понимает, вот. Это была провокация, конечно. Он не знает, наверное, меня, чемпионат. Извиниться? Я думаю, что он первый должен извиниться за то, что он мне сказал. Он задел семью мою. А я знаю испанский чуть-чуть, поэтому это неправильно. Я ему на его языке сказал: «Заткнись», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 23 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 15 баллами идет на девятой строчке. Грозненская команда потерпела первое поражение в РПЛ после назначения Станислава Черчесова главным тренером.