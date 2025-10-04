«Динамо» — «Локомотив»: команды забили друг другу по два гола в первом тайме

«Динамо» дома играет вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ — 2:2.

Полузащитник гостей Данил Пруцев открыл счет на 1-й минуте встречи.

В середине первого тайма у хозяев забили Иван Сергеев и Бителло.

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счет с пенальти на 43-й минуте.

Перед матчем «Локомотив» занимал четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, «Динамо» — восьмую строчку с 15 очками.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».