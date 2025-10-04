«Динамо» — «Локомотив»: команды забили друг другу по два гола в первом тайме
«Динамо» дома играет вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ — 2:2.
Полузащитник гостей Данил Пруцев открыл счет на 1-й минуте встречи.
В середине первого тайма у хозяев забили Иван Сергеев и Бителло.
Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счет с пенальти на 43-й минуте.
Перед матчем «Локомотив» занимал четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, «Динамо» — восьмую строчку с 15 очками.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
3
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
4
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
9
|Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 0
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|10
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|11
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1
