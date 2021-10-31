Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение Артема Реброва приостановить свою карьеру и перейти на должность технического координатора в московском клубе.

«Это прекрасный ход от «Спартака» и Реброва. Мне радостно, когда футболист, отдавший многие годы клубу, не уходит из команды, а продолжает функционировать в нем. Его не выбрасывают из клуба, это правильно. Он любит «Спартак», а команда его. Он опытный, умный, коммуникабельный человек — такие люди нужны в любом клубе. Желаю ему и «Спартаку» удачи, она уж точно пригодится!», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

37-летний Ребров выступает за «Спартак» с 2011 года. В сезоне-2016/17 он вместе с командой стал чемпионом России. За клуб он провел 113 матчей и пропустил 134 гола.