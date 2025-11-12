Футбол
12 ноября, 13:30

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, который, по нашим данным, рассматривается в качестве одного из кандидатов на аналогичный пост в «Спартаке», ставший вакантным после отставки Деяна Станковича, дал свой комментарий «СЭ».

— Среда началась очень интересно — прислали ссылку на один маркетплейс, где продают мою фотографию с автографом, цитирую: «По низкой цене с доставкой», — сказал Черчесов. — Ну а если говорить о серьезных вещах, то со мной никто из московских команд не связывался, работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься. Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был. Но сейчас 14 ноября вылетаю в Грозный, где начинаем подготовку к гостевому матчу 16-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится после паузы на игры сборных.

Станислав Черчесов.«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова. Уйдет ли он из «Ахмата»?

Напомним, что Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря.

62-летний специалист принял «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.

Кроме «Спартака» и «Ахмата» Черчесов работал с австрийскими «Куфштайном», «Тиролем», «Жемчужиной», «Амкаром», «Динамо», польской «Легией», венгерским «Ференцварошем», сборными России и Казахстана.

В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.

Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Семин заявил, что подумает над возможным назначением в «Спартак» или «Динамо»: «Когда обратятся»
Источник: экс-тренер «Аталанты» Юрич может возглавить «Спартак»
Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кариока_двойка.

    А кто-то еще опрос проводил, кто самый популярный клуб в России. Да на поиск тренера в Зенит всем на срать было бы.

    13.11.2025

  • Иванов Иван

    Осетин? Иначе, не верю. Никакой другой любитель футбола не пожелает своей команде такого тренера,как Черчесов.

    12.11.2025

  • nikvp

    Похоже, усатый ждет звонка.

    12.11.2025

  • Valekka

    Представился-теперь быстрым шагом всторону пениса!

    12.11.2025

  • Футболист Сапогов

    :smile::smile::smile:

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Ну чего вы все злые такие? вон, в локомотиве со дня на день место освободится, может позовут...

    12.11.2025

  • Independent forever

    Черчесов это тупик... для всех. The end, так сказать.

    12.11.2025

  • Valekka

    Говорю по факту,а не по слухам и объяснял,что Георгич никакого отношения к развалу Алании не имеет.Наоборот,некоторое время свои деньги ребятам платил. Гл.Тренером был его сын,команда стояла на выход в РПЛ,включи мозги : ты за долю из денег Русгидро(деньги были в Республиканском обороте,а не на счету Алании) наложишь сыну на голову?! Это по Газзаеву. Человек,которого ты быдлом назвал,говорит на 4-х!!!!! языках,цитирует Гёте, Ахмадуллину, Блока и др.Но если тебе задают вопрос-ты ответил,блогеру ответ не понравился или Казакову и ты раз 5-6 снова отвечаешь,что с тобой будет? А журнашлюха снова и снова повторяет и ухмыляется. По имуществу: квартиру Георгичу ЦСКА купил,вторую - в Думе дали. Имение в Испании купил на стипендию за вхождение в"клуб 20" лучших тренеров Мира. У Стаса нет никакого отеля в Австрии,живёт в Москве,в Осетии имеет рыбный бизнесс.Надо говорить о том,что знаешь.Я знаю обоих,мне они не родственники и не друзья,но я знаю их преданность делу и профессионализм!

    12.11.2025

  • Гарик Ы

    спортаг главная арена цирка в РПЛ. ищут очередного кловуна на 1,5 ставки

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    Россия правоприемник СССР, а СССР правоприемник Российской Империи. все это прямо сейчас прописано в уставе ООН ( оснополагающий документ международного права). это так для справки, а понятнее; СССР это Россия.

    12.11.2025

  • Loden

    Опять с претензией на юмор. С нимбом товарищ ещё при рождении. У Акинфеева нога, у него усы. Фотографии его продают. Ахах. Самомнение просто зашкаливает.

    12.11.2025

  • Sparta

    Нам бы Эмери вернуть из Астон Виллы, но вряд ли он согласится...

    12.11.2025

  • Pol Pol

    Позовут, не позовут, станет, не станет, в целом, в общем то ... до лампочки. Другое плохо, если позовут .... а ещё хуже, если станет, то всем нам, придётся его словесный понос, частенько кушать .... в смысле, слушать, а это .... извините, очень плохо переваривается.

    12.11.2025

  • Vitamin007

    Карпин! Заберите это чудовище себе!!!

    12.11.2025

  • Андрей

    я ричард гир только с усами надежды

    12.11.2025

  • fullerist

    В 66-м сборной России не было.

    12.11.2025

  • Millwall82

    послушай) если бы ты обосрал моего земляка путина, я бы пожал тебе руку. На полном серьезе. Обижаться на грехи Черчесова или Газзаева (а Газзу я считаю одним из сильнейшим тренером в российской истории), но странные махинации с Аланией, с русгидро, с хатой Вовы Газззаева, недешевой хатой в центре Москвы, Черчесов...ну типичный же быдлан, если бы он так себя не вел (постоянно), вопросов к нему было минимум. Это что-то вроде осетинского Станковича, когда что-то не идет, всегда включается быдлячество, ко всем вокруг. Зачем так себя вести? Зачем попытки некого доминирования над журналистами, желание им епла набить? Даже на пустом месте. Никогда этого не понимал, еще с 90х и нулевых. Еще до его тренерства.

    12.11.2025

  • Рабинеришко

    из анального рабства

    12.11.2025

  • Рабинеришко

    черчесий, зачем минусуешь, да

    12.11.2025

  • Рабинеришко

    Говна кусок

    12.11.2025

  • Valekka

    Я во многих драках никогда первым не бил-таким родился.Только в ответ.Болтать можно что угодно.Вон шлюха Валя Иванова тебе пишет,что ты меня "обосцал".Примитивное животное,мозгами на уровне тли,но тоже скажет,наверно,что я хрен знает что такое!Поначалу воспринял тебя,как реального болелу,но слишком много спеси.Я тоже не идеален иногда хрень несу,но никогда просто так не оболью человека помоями." Позор трудно повторить...",пишешь ты.Конечно,осетин,"чабан", "тупой солдафон" позорник.Опозорился во всех клубах,куда приходил(кроме Спартака и Ференца),приходил,когда там всё разваливалось- и подымал их.Так было в Амкаре,Тереке,Динамо,Легии.Конечно только позорник мог взять "Мы-говно" и вывести в четвертьфинал ЧМ,только "позорник" бил Зенит на его поле,тогда как "народная гордость" обосралась там на 5 ступенек! А два раза проигрыш молодого,неопытного тренера Динамо Киеву,который всю Россию затоптал-это вселенский позор.Но при этом его Спартак был на втором месте и отставал на 1 очко!

    12.11.2025

  • Voorhees

    Родина, Велес... Не?

    12.11.2025

  • Voorhees

    Юлит хитрющая усатая морда! А сам так и мечтает, чтобы денежные мешки из Лукойла выкупили его у Грозного!

    12.11.2025

  • sergey485

    "А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был." Кто звонил-то?

    12.11.2025

  • Lars Berger

    Мужчина дал слово, подписав контракт с "Ахматом" на 3 года. Мужчина должен держать слово.

    12.11.2025

  • Dron56

    В Спатак назначут того тренера который согласится на больший откат ! не Как то так наверно ...

    12.11.2025

  • Millwall82

    не, Валер, это крайний случай, в случае тебя, когда ты перешел на личности. Я никогда не делил народности России на неполноценные и полноценные, я знаю к чему это ведет, но в лице тебя, и перехода на личности это ответ. Думай, что иногда пишешь.

    12.11.2025

  • Наполеон Леопард

    Бурбона назначте, .... та ещё свинья.

    12.11.2025

  • Valekka

    Мудрец сказал : " Не надо других призывать уважать себя-надо стремиться к возможности уважать самого себя!" Я не для того написал,чтобы себя показать(хотя за свои победы был премирован путёвкой в Артек),но чтобы ты понимал : поносить заслуженных людей,будь они хоть осетинами,хоть узбеками,русскими или чукчами-черта слабого человека,слабого духовно! Раз за разом ты заостряешь национальность.Раз за разом кого-то обсираешь.А" чурки" в лице осетин в 93-х городах России являются "Почётными Гражданами",всемирно признаны как деятели искусства,спорта,науки,медицины. Я,как отсталый "чурка"-Кандидат Наук,всего лишь,хотя "чёрт",как ты выразился!!

    12.11.2025

  • andreichf

    По состоянию на 22 октября 2025 года, Станислав Черчесов в качестве главного тренера «Спартака» (Москва) провёл 45 матчей, из которых 24 — победы, 13 — ничьи, 8 — поражения. Черчесова уволили после разгромных поражений от ЦСКА в чемпионате и киевского «Динамо» в Лиге чемпионов, а также конфликта с лидерами команды Егором Титовым и Максимом Калиниченко. Бюджеты российских клубов в сезоне-2008 1. «Зенит» 120 млн 2-3. «Спартак» 70 млн (без учета трансферов) 2-3. «Рубин» 70 млн (без учета трансферов) 4. «Локомотив» 70 млн 5. «Динамо» 61 млн 6. «Сатурн» 60 млн 7. ЦСКА 54 млн (без учета трансферов) 8. «Москва» 50 млн 9. «Крылья Советов» 48 млн Ну что тут можно сказать ? Склочник и бездарь

    12.11.2025

  • Millwall82

    я буду ржать, когда в очередной раз, ультраправых обосцыт российская власть, в какой уже раз?)

    12.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Милка 82,обоссал калеку.Респект.Пусть сын ишака и ослицы знает своё стойло.:muscle::v:??

    12.11.2025

  • Millwall82

    Валера, я всегда против такого был и есть, я не правый, как и не левый. Я знаю к чему это приводит, однако ты сам до такого уровня падаешь, не я до такого уровня упал, ты. Если это для тебя нормально, окей. Но это не интелектуальный уровень, как ты говоришь призеров олимпиады, я так же призер, по техническим дисциплинам, ну и? в конце и середине 90х.

    12.11.2025

  • Vadim Viktorov

    А если наберут, то тоже честно скажу: кладите столько то и я ваш...

    12.11.2025

  • Владимир Тюсин

    Не. Я еще застал пять мячей от Даугавы. Потом реабелетировался, заменив самого Досаева. Но это не повод не брать ГТ в Спартак. Повод Матч с Сатурном за чемпионство. Сколько Зенит ему заслал? Когда Сатурн успешно слился на следующий год. Мясные такого не прощают

    12.11.2025

  • Valekka

    Никогда не касаюсь национальности,но "чурками" монголы называли твоих соплеменников,вытаскивая из огромных печей.Но какой ты русский-ты просто мудак,который из неприязни к человеку раз за разом вытаскивает одну и ту же говнистую салфетку!Поэтому ты-говносапиенс.Я по русскому языку и литературе ни разу меньше четвёрки не получал и побеждал в школьных Олимпиадах даже в Москве и Горьком-.А в руках "осетинских чертей" ты бы опорожнился десяток раз в первую же минуту!.У меня побратимы русские в Магадане,Иркутске,Волгограде. Ты не русский-ты просто говносапиенс без национальности!!

    12.11.2025

  • N L

    Слабый тренер Черчесов. Со сборной ничего не показал при хорошем составе.

    12.11.2025

  • Voorhees

    Будет прикольно - Станкович обыгрывает Черчесова в матче РПЛ на его поле, после чего его увольняют, чтобы назначить Черчесова!

    12.11.2025

  • Rastan

    Ответил Станислав Черчесов, на эту "кость", брошенную хейтерам от "С-Э", и вполе ожидаемый поток неумных. примитивных и оскорбительных "комментариев" от этих "экспертов". Станислав, никогда не обращал и не обращает внимания на подобное, продолжая выполнять свою работу.

    12.11.2025

  • Millwall82

    правильно, осетинским чертям (которые призывают идти в аварию ради Макса), мне советовать, вы потом удивляетесь "чуркам" и шовинизму? Не удивляйся)

    12.11.2025

  • flints

    Был бы я спокоен, если бы в руководстве Спартака находились вменяемые, но нет, можно и ожидать усатого в Спартаке… от них чего угодно можно ожидать

    12.11.2025

  • Врн36

    Кому ты Стасик нужен? Ахмат, это твой максимум в рпл.

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    СЭ уже давно выполняет функции бюро по рекламе и трудоустройству "полевого командира". Причем с каждым годом работа продвигается все труднее. Все-таки выход в 1/4 домашнего чемпионата мира в 2018 благодаря ноге Акинфеева в серии пенальти это его единственное серьезное достижение, не считая рекордной безголевой серии с Казахстаном, а чемпионат Венгрии с ихним несменяемым гегемоном Станкович тоже смог выиграть.

    12.11.2025

  • Федот

    Понял, меринос!

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    да не, овцы его выгнали. зачем им такой баран?

    12.11.2025

  • Федот

    Даже чабаны?

    12.11.2025

  • Неизвестно Неизвестно

    не до 91, а до 93 играл, бестолочи

    12.11.2025

  • Adminni

    Это будет фиаско для Спартака, усатый уже в Ахмате то сдулся, 4 поражения подряд. Черчесов дубовый тренер, посмотрите его последние международные игры, там позора на на несколько коучей хватит...

    12.11.2025

  • Valekka

    А что,он тебе все расклады выложить должен? Отдыхает,14-го вернётся к своим обязаностям,других нет-чего тебе ещё?!

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    когда спит зубами к Грозный-Сити.

    12.11.2025

  • Valekka

    Тебя на ВДНХ должны выставлять,как : " Говно несохнущее!" Отсоси у Стаса...,хотя какого....ему конец в дерьмо макать!!:thumbsdown::mask:

    12.11.2025

  • spar001

    другими словами: я готов, звоните, договоримся:grin:...

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    они его выгнали за тупость

    12.11.2025

  • А где Субулька?

    странно, а я почему то думал, что до полуфинала в 66 доходили, но Короткиным виднее. усы безнадеги, надеюсь ты помнишь, как к тебе обратились трибуны( я тоже участвовал) после позора с киевским Динамо. не ходи до нашего дому, будет еще хуже( мы не будем тебе рады от слова совсем)

    12.11.2025

  • 1_sport

    А оно им надо звонить-то? Может пусть работает там где работает?

    12.11.2025

  • Aleksandr Gorohov

    Нормальный тренер...

    12.11.2025

  • За спорт!

    Замглавред, не гони лошадей, да и ваще не гони.

    12.11.2025

  • Феликс_Забанен

    может фк Строгино еще

    12.11.2025

  • Denizzz77

    иди к овцам чабан, им рассказывай

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну а если говорить о серьезных вещах, то со мной никто из московских команд не связывался ----------- Да и не свяжется. Разве что из Торпедо.

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    чурчес бросит ахмат и побежит галопом в чмартагу. У, него в сердце хромбик и пораженный мозг. Давай чурчеса скачи ты же ВЯЛЯКИЙ был чемпом в грандиозных лигах польши и венгрии.

    12.11.2025

  • Телевизор посмотрел

    А про Динамо, почему не спросили?)

    12.11.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Мутный ответ: ни -да, ни - нет.

    12.11.2025

  • Millwall82

    Дом-2, хотя это же Спартак) как можно назначать человека, который за 10 дней просрал Киеву 2-8 и 1-5 ЦСКА. Позор который сложно повторить (если ты не Стас), что в голове у консорциума из Лукойла?

    12.11.2025

  • _Mike N_

    Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» - соглашусь только тренировать Манчестер Сити, Барселону или Баварию, на меньшее не согласен !:laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

