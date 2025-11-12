Семин раскритиковал Леонченко: «Решение об уходе давно напрашивалось. Чуть не вывели команду в Первую лигу»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе гендиректора Владимира Леонченко из клуба.

«Не удивлен, потому что все закономерно. Те направления, которые он выбирал, нигде не сработали. С немцами не сработали. Только команду чуть не вывели в Первую лигу. С большим трудом остались. Те обещания, которые он давал, на мой взгляд, были нереальные, а если реальные, то он их не выполнил. Поэтому закономерное решение.

Что касается Бориса Ротенберга, тоже закономерно. Он набрался опыта, он человек, который хорошо знает структуру «Локомотива». Хорошо проявил себя в школе, которую возглавляет. Она стала одной из лучших в стране. Все решения правильные.

Еще один, наверное, момент — болельщики совсем не симпатизировали Леонченко, а к Борису Ротенбергу есть большая симпатия. Они видели, что он душой и сердцем всегда был с командой, даже вне зависимости от количества игрового времени, количества матчей. Думаю, болельщики его поддержат и сейчас, если это произойдет.

Думаю, решение об уходе Леонченко давно напрашивалось. Наверное, подождали, пока закончится контракт», — сказал Семин «СЭ».

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.

С 2022 года Ротенберг работает в менеджменте «Локомотива» в качестве руководителя департамента молодежного футбола.