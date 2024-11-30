Черчесов посетил матч ЦСКА — «Рубин»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов присутствует на матче 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином».

Игра команд проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин».

61-летний Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета этого года. Ранее он работал в «Ференцвароше», «Легии», «Динамо», «Спартаке», а также в национальной команде России.