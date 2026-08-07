Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Луиса Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Луиса Энрике из клуба этим летом.

«Никакой конкретики по Луису Энрике нет. Уйти может в принципе любой игрок при соответствующих условиях: если это предложение устроит клуб, устроит самого игрока, то я думаю, что в этом отношении нет никаких ограничений. Это к нашей трансферной политике вопрос. Конечно, для нас, как для тренерского штаба важно, чтобы эти изменения происходили заранее, не перед самым окончанием трансферного окна. По Луису: он набирает форму, пока он чуть-чуть более медленными темпами по набору идет, чем тот же Дуглас. Я думаю, через игры он будет набирать свои лучшие кондиции. Предложения по Луису от других клубов? Их нет», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с питерцами рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 в 34 матчах во всех турнирах нападающий забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Перед 3-м туром чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 6 очками благодаря победам над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).

Сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» у себя дома 9 августа. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.