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7 августа, 15:06

Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Луиса Энрике

Сергей Филин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Луиса Энрике из клуба этим летом.

«Никакой конкретики по Луису Энрике нет. Уйти может в принципе любой игрок при соответствующих условиях: если это предложение устроит клуб, устроит самого игрока, то я думаю, что в этом отношении нет никаких ограничений. Это к нашей трансферной политике вопрос. Конечно, для нас, как для тренерского штаба важно, чтобы эти изменения происходили заранее, не перед самым окончанием трансферного окна. По Луису: он набирает форму, пока он чуть-чуть более медленными темпами по набору идет, чем тот же Дуглас. Я думаю, через игры он будет набирать свои лучшие кондиции. Предложения по Луису от других клубов? Их нет», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Луис Энрике играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с питерцами рассчитан до 31 декабря 2028-го. В сезоне-2025/26 в 34 матчах во всех турнирах нападающий забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Перед 3-м туром чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 6 очками благодаря победам над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).

Сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» у себя дома 9 августа. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
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Сергей Семак
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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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Заболотный сможет вернуться к полноценным тренировкам в начале ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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