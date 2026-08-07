Вратарь «Динамо» Расулов о матче с Махачкалой в 3-м туре РПЛ: «Какой-то полушанс у соперника будет»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» рассказал об ожиданиях от игры.

— Впереди игра против махачкалинского «Динамо», где вы, скорее всего, будете больше времени проводить с мячом. Тяжело ли сохранять концентрацию голкиперу в таких матчах, когда не так много опасности у своих ворот?

— Таких игр достаточно в сезоне, их немало. Поэтому стоим, концентрируемся, понимаем, что момент будет, потому что не бывает игр без моментов, все равно какой-то полушанс у соперника будет.

— Сейчас, при Сандро Шварце, поменялась ли модель использования ваших навыков игры ногами?

— Да все так же. Если есть возможность играть низом, используем, потому что качества и мастерство наших игроков позволяет это делать. Все умеют обращаться с мячом. Понятное дело, что до абсурда дело не доходит, в штрафной в квадрат не играем.

— Чувствуете, что заматерели, можете кому-то напихать?

— В этом плане не то, чтобы заматерел. В прошлом сезоне были игры, где пихал, можно сказать. Мы больше всего видим, понимаем во время игры ситуацию — это работа вратаря. Поэтому можем кому-то подсказать и, думаю, нам ситуация с ленточки видна лучше.

— А в чем вы стали лучше по внутренним ощущениям по сравнению с прошлыми годами?

— Появилась уверенность, которая прошла через игры. Уже в каких-то ситуациях чувствую себя свободнее, не зажатым, лучше анализирую, понимаю игру. Многие моменты проходят через игры. У меня еще много работы впереди, есть навыки, которые нужно улучшать. Хочется двигаться и становиться еще лучше. Это еще не мой пик

Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 по местному времени.