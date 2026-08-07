Вратарь «Динамо» Расулов о матче с Махачкалой в 3-м туре РПЛ: «Какой-то полушанс у соперника будет»
Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» рассказал об ожиданиях от игры.
— Впереди игра против махачкалинского «Динамо», где вы, скорее всего, будете больше времени проводить с мячом. Тяжело ли сохранять концентрацию голкиперу в таких матчах, когда не так много опасности у своих ворот?
— Таких игр достаточно в сезоне, их немало. Поэтому стоим, концентрируемся, понимаем, что момент будет, потому что не бывает игр без моментов, все равно какой-то полушанс у соперника будет.
— Сейчас, при Сандро Шварце, поменялась ли модель использования ваших навыков игры ногами?
— Да все так же. Если есть возможность играть низом, используем, потому что качества и мастерство наших игроков позволяет это делать. Все умеют обращаться с мячом. Понятное дело, что до абсурда дело не доходит, в штрафной в квадрат не играем.
— Чувствуете, что заматерели, можете кому-то напихать?
— В этом плане не то, чтобы заматерел. В прошлом сезоне были игры, где пихал, можно сказать. Мы больше всего видим, понимаем во время игры ситуацию — это работа вратаря. Поэтому можем кому-то подсказать и, думаю, нам ситуация с ленточки видна лучше.
— А в чем вы стали лучше по внутренним ощущениям по сравнению с прошлыми годами?
— Появилась уверенность, которая прошла через игры. Уже в каких-то ситуациях чувствую себя свободнее, не зажатым, лучше анализирую, понимаю игру. Многие моменты проходят через игры. У меня еще много работы впереди, есть навыки, которые нужно улучшать. Хочется двигаться и становиться еще лучше. Это еще не мой пик
Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 по местному времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0