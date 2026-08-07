Тренер «Зенита» Семак о ситуации с Соболевым: «На его настроении, на игре это не отражается»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на то, что нападающий Александр Соболев объявил о бойкоте СМИ из-за оскорблений в адрес его семьи.

Ранее стало известно, что сын Соболева Сергей поступил в академию «Зенита». В соцсетях раскритиковали 9-летнего игрока за то, что он пришел на первую тренировку в красно-белых бутсах и вспомнили видео, на котором сын Соболева оскорблял «Зенит».

«На его настроении, на игре это не отражается. Он работает на сто процентов. А мое мнение: это вопрос воспитания культуры. Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании. По поводу Саши: то, что он общается или не общается... Я думаю, что он тщательно выбирает тех людей, с кем общаться или не общаться. Я думаю, он доверяет тем людям, которые могут передавать то, что он говорит, а не добавляя нечто от себя, тем самым изменяя смысл его ответов или его слов», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Перед 3-м туром чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 6 очками благодаря победам над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).

Сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» у себя дома 9 августа. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.