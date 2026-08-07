Полузащитник «Спартака» Зорин перенес операцию
Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии, сообщила пресс-служба красно-белых.
«Восстановление займет до пяти месяцев. Желаем нашему полузащитнику стойкости и терпения. Ждем возвращения на поле», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.
Зорин является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В общей сложности в активе полузащитника три забитых мяча и шесть голевых передач в 22 играх за команду.
Источник: ФК «Спартак»
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|0
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4
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|0
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|
5
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|1
|0
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|4
|
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|
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|
8
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|
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|0
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|
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|0
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|
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|
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|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
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|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
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|0
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|8.08
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|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
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|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
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|- : -
|9.08
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Краснодар
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Натан Гассама
Балтика
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|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
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|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
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Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
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|0
|0
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