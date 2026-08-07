Полузащитник «Спартака» Зорин перенес операцию

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин успешно перенес операцию на ахилловом сухожилии, сообщила пресс-служба красно-белых.

«Восстановление займет до пяти месяцев. Желаем нашему полузащитнику стойкости и терпения. Ждем возвращения на поле», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Зорин является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. В общей сложности в активе полузащитника три забитых мяча и шесть голевых передач в 22 играх за команду.