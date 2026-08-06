Кузьмичев: «Как агенты могли запросить у «Галатасарая» 7 миллионов за трансфер Батракова?!»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил вероятность перехода футболиста в «Галатасарай».

— Алексей Батраков и «Галатасарай». Что сейчас происходит? На какой стадии находятся переговоры? Или сделка уже точно не состоится?

— Все сообщения о возможном трансфере появляются, как правило, в турецких СМИ. Наши журналисты все эти сообщения подхватывают. И со стороны выглядит так, что все бурлит, кипит и сделка вот-вот состоится.

— А это не так?

— Все очень просто. Чтобы убрать лишние разговоры и слухи, готов сообщить следующее. На сегодняшний день у «Локо» есть письмо от «Галатасарая» о намерениях вступить в переговоры по Батракову. То есть не было никакого трансферного предложения. Только письмо о намерениях, понимаете? На этом все. А то, что там еще пишут, — всего лишь домыслы журналистов и блогеров.

— Например, Fanatik утверждает: представители Батракова хотят получить 7-8 миллионов евро в качестве комиссии за переход футболиста в «Галатасарай».

— Как вы себе это представляете? Это даже смешно комментировать. Люди, которые находятся внутри футбола, прекрасно понимают следующее. При довольно серьезном трансфере запросить такую агентскую комиссию просто нереально! Даже смешно про это говорить. А наши журналисты берут и перепечатывают подобную информацию. Не совсем это профессионально, скажем так.

— А как «Локомотив» отреагировал на письмо турецкого клуба? Москвичи не горят желанием вступать в переговоры?

— У меня на сегодняшний день нет информации о том, что «Локомотив» как-то ответил. Мол, давайте пообщаемся или сделка невозможна. Пока в сухом остатке есть только письмо от «Галатасарая».

— Отступных для Турции в контракте Батракова нет?

— Это соответствует действительности. Здесь уже все будет зависеть от договоренности между клубами.

— Какую сумму запросит «Локо»? Правда, что не меньше 30?

— Как я, который помогает Вадиму Шпиневу, или тем более Вадим можем влиять на цену? Все это в руках руководства «Локомотива». Это их прерогатива.

— Но это правда, что самому Алексею интересен турецкий вариант?

— «Галатасарай» — один из грандов турецкой Суперлиги. Его цель — не просто чемпионство, но и как минимум выход в плей-офф Лиги чемпионов. Очень большой клуб, у которого потрясающие болельщики. Шикарные условия, инфраструктура. Прекрасный город. Конечно, такой вариант был бы интересен.

— А «Зенит» в последнее время не активизировался? Не выходили ли питерцы на «Локомотив» по поводу Батракова?

— У нас такой информации нет. Насколько я знаю, «Зенит» не обращался в клуб по поводу Алексея.

2 августа в «Локомотиве» заявили «СЭ», что не получали предложений от «Галатасарая» по Батракову.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.