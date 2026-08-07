Тренер «Спартака» Карседо об игре с «Краснодаром»: «Вряд ли можно назвать ее решающей»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.

— Можно ли назвать игру с «Краснодаром» одной из определяющих?

— Вряд ли можно назвать ее решающей. Все же сейчас только 3-й тур, еще много матчей впереди. Посмотрим, какой будет результат. Главное, чтобы мы могли показать хорошую игру перед своими болельщиками и одержать победу.

— Как остановить Кривцова?

— «Краснодар» всегда силен. Мы видели это по прошлому сезону. Естественно, это один из фаворитов в борьбе за чемпионство. В прошлом сезоне «Краснодар» обыграл нас здесь, на «Лукойл Арене». Постараемся сделать все чтобы, это не повторилось.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.