Тренер «Динамо» Шварц: «Я встречался с Овечкиным в первый свой приезд в Россию, он легенда»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» поделился мнением о нападающем «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— В воскресенье на матче будет легенда хоккейного «Динамо» Александр Овечкин и боец UFC Шара Буллет. Не хотели бы вы их пригласить в раздевалку перед или после игры, чтобы завести команду?

— Я встречался с Овечкиным в первый свой приезд в Россию. Он отличный игрок и прекрасная личность. Когда я был в Америке, мне удалось посетить его матчи, когда он играл за «Вашингтон». Но сейчас весь наш фокус на игре. Овечкин — легенда, тот игрок, которого все знают, он многое переписал. Мы его ждем в любое время, если он здесь.

Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 по местному времени.