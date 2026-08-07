Погребняк — о хейте Даку болельщиками «Спартака»: «Странно, руководству клуба стоит обсудить это с фанатами»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансфере нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартака».

«Однозначное усиление. Красно-белым требовался забивной форвард для конкуренции. Амбиции «Спартака» подкреплены хорошим трансфером. Конкуренция «Зениту» обеспечена. Хейт Даку от болельщиков «Спартака»? Это очень странно. Обычно клуб решает этот вопрос: могут встретиться с лидерами фанатских движений, поговорить. Нужно поговорить с фанатами. Мне кажется, эта история сильно преувеличена», — сказал Погребняк «СЭ».

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.