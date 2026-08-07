Тренер «Зенита» Семак о Сантосе на ЧМ-2026: «Дуглас на 100 процентов использовал свой шанс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о впечатлениях защитника Дугласа Сантоса после участия в чемпионате мира в составе сборной Бразилии, которую тренирует Карло Анчелотти.

«Наработки Анчелотти? Нет, по поводу наработок мы не разговаривали. Разговаривали о том, как он Дугласа использует, какие у него были требования, чтобы понять, что от него требовалось там. По ощущениям, конечно, он счастлив, это мечта его! Мечта не всей жизни, я думаю, но мечта. Что касается его профессиональной деятельности, конечно, это для любого игрока, особенно для игрока, который родился и вырос в Бразилии, попасть в национальную сборную, конечно, это здорово. И шанс, который предоставлен был Дугласу, он использовал на сто процентов. Все очень-очень рады за него», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

32-летний Сантос на ЧМ-2026 сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями. В 1/8 финала Бразилия проиграла Норвегии (1:2).

Сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» у себя дома 9 августа. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.