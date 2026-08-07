Тренер «Спартака» Карседо рассказал о ситуации с Барко, готовности Угальде, Даку и Жедсона и возможных трансферах

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции рассказал о происходящем внутри команды перед матчем с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.

— Что можете сказать о Барко? Что с его контрактом?

— Мы хотим, чтобы он остался в команде. Его обожают болельщики, он приносит много пользы, прекрасно играет. Надеюсь, что все будет хорошо, и он будет показывать такую же прекрасную игру.

— Угальде хорошо показал себя в кубковом матче с «Оренбургом». Насколько возможно появление Даку в старте против «Краснодара»?

— Манфред показал свой прекрасный настрой. Он устойчив психологически, очень мотивирован. Это для нас самое главное.

— Насколько вероятно появление новых лиц в «Спартаке»?

— Я действительно доволен тем составом, который у нас есть сейчас. Да, клуб пытается найти какие-то варианты, но в любом случае я доволен тем составом, который у нас есть.

— Будет ли готов Жедсон?

— Да, мы приберегли его в предыдущих играх. Сегодня он будет тренироваться. Думаю, он будет полностью готов.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.