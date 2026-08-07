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7 августа, 17:37

Тренер «Спартака» Карседо рассказал о ситуации с Барко, готовности Угальде, Даку и Жедсона и возможных трансферах

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции рассказал о происходящем внутри команды перед матчем с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.

— Что можете сказать о Барко? Что с его контрактом?

— Мы хотим, чтобы он остался в команде. Его обожают болельщики, он приносит много пользы, прекрасно играет. Надеюсь, что все будет хорошо, и он будет показывать такую же прекрасную игру.

— Угальде хорошо показал себя в кубковом матче с «Оренбургом». Насколько возможно появление Даку в старте против «Краснодара»?

— Манфред показал свой прекрасный настрой. Он устойчив психологически, очень мотивирован. Это для нас самое главное.

— Насколько вероятно появление новых лиц в «Спартаке»?

— Я действительно доволен тем составом, который у нас есть сейчас. Да, клуб пытается найти какие-то варианты, но в любом случае я доволен тем составом, который у нас есть.

— Будет ли готов Жедсон?

— Да, мы приберегли его в предыдущих играх. Сегодня он будет тренироваться. Думаю, он будет полностью готов.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.

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Жедсон Фернандеш
Манфред Угальде
Хуан Карлос Карседо
Эсекьель Барко
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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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