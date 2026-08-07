Массалыга о новом сезоне: «Ожидания максимальные, «Спартак» будет стараться занимать самые высокие места»

Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга поделился с «СЭ» ожиданиями от сезона-2026/27.

«Ожидания от этого сезона — максимальные. Будем стараться занимать самые высокие места. Карседо — хороший тренер. С ним у нас хорошие отношения. Спасибо ему за каждую предоставленную минуту на поле», — сказал Массалыга «СЭ».

После двух туров РПЛ «Спартак» набрал шесть очков и идет на втором месте в таблице.