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7 августа, 15:08

Заболотный сможет вернуться к полноценным тренировкам в начале ноября

Алина Савинова

Российский нападающий Антон Заболотный сможет возобновить тренировки на профессиональном уровне в начале ноября 2026 года, сообщает пресс-служба юридического агентства «Клевер консалт» в своем Telegram-канале.

6 августа 35-летний футболист сообщил, что РУСАДА отстранило его на полгода за употребление допинга.

Как отметили в агентстве, допинг-проба, которую форвард сдал в апреле, показала наличие небольшого количества слабого диуретика, гидрохлоротиазида. Юристы смогли доказать его случайное попадание в организм футболиста, благодаря чему удалось смягчить наказание.

«В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами за 1,5 месяца до окончания срока дисквалификации (в начале ноября этого года) Антон сможет возобновить полноценные тренировки с командой, что позволит ему быстрее подготовиться к возвращению в профессиональный футбол», — говорится в заявлении агентства.

7 августа медийный клуб «СКА-Ростов» объявил о подписании контракта с Заболотным. До этого нападающий выступал за «Спартак», который покинул в июне в связи с истечением срока контракта.

Антон Заболотный.«Справедливое решение». Заболотного отстранили от футбола на полгода за употребление допинга
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Антон Заболотный
Футбол
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
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Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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