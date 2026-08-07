Заболотный сможет вернуться к полноценным тренировкам в начале ноября

Российский нападающий Антон Заболотный сможет возобновить тренировки на профессиональном уровне в начале ноября 2026 года, сообщает пресс-служба юридического агентства «Клевер консалт» в своем Telegram-канале.

6 августа 35-летний футболист сообщил, что РУСАДА отстранило его на полгода за употребление допинга.

Как отметили в агентстве, допинг-проба, которую форвард сдал в апреле, показала наличие небольшого количества слабого диуретика, гидрохлоротиазида. Юристы смогли доказать его случайное попадание в организм футболиста, благодаря чему удалось смягчить наказание.

«В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами за 1,5 месяца до окончания срока дисквалификации (в начале ноября этого года) Антон сможет возобновить полноценные тренировки с командой, что позволит ему быстрее подготовиться к возвращению в профессиональный футбол», — говорится в заявлении агентства.

7 августа медийный клуб «СКА-Ростов» объявил о подписании контракта с Заболотным. До этого нападающий выступал за «Спартак», который покинул в июне в связи с истечением срока контракта.