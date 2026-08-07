Погребняк не видит перспектив у «Локомотива» в сезоне: «Без Карпукаса и Батракова будет на 7-8-м месте»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах железнодорожников в сезоне-2026/27.

«Особых перспектив у «Локо» не вижу. Без Карпукаса и Батракова они будут на 7-8-м месте. «Локомотив» точно не в списке лидеров. Не считаю, что его ситуация способствует снижению конкуренции в лиге», — сказал Погребняк «СЭ».

Ранее агент 21-летнего Батракова Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ», что «Локомотив» получил письмо от «Галатасарая» о намерении вступить в переговоры. По данным СМИ, Карпукас может перейти в «Зенит».

После двух туров «Локомотив» идет на 12-м месте в РПЛ, набрав одно очко.