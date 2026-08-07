Карседо о взглядах Даку: «Уверен, проблем не будет. Политику мы не обсуждаем»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о том, могут ли политические взгляды помешать новичку красно-белых Мирлинду Даку адаптироваться в команде.

— Нет ли проблем касаемо политических взглядов, которые были у Даку перед переходом в «Спартак»?

— Уверен, никаких проблем на этот счет не будет. У нас прекрасная команда, прекрасная атмосфера в коллективе. В целом, все ребята все понимают. Мы сконцентрированы на том, чтобы делать команду лучше, чтобы становиться сильнее, как команда. Разговариваем исключительно о футболе. О том, чтобы приносить пользу «Спартаку». Политику мы не обсуждаем.

Даку прекрасно себя показал в «Рубине». Мы все понимаем, на что он способен. Надеюсь, он будет очень быстро адаптироваться в «Спартаке» и принесет нам много пользы. Думаю, это произойдет быстро, потому что Мирлинд в отличной форме, мы видели это в первых турах. Он прошел полноценную предсезонку, есть момент с адаптацией именно в команде, но, думаю, все пройдет хорошо. Не соглашусь, что Даку силен только индивидуально. Он приносит много пользы. Рад иметь в составе таких нападающих, как Даку и Угальде.

«Спартак» объявил о покупке Даку у «Рубина» в четверг, 6 августа. За день до этого футболист посетил игру красно-белых против «Оренбурга» (5:1) в 1-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Болельщики «Спартака» встретили албанца кричалками «Косово — Сербия» и «Русские и сербы — братья навек».

На Евро-2024 Даку был дисквалифицирован на два матча за то, что скандировал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. Также у футболиста есть татуировка на спине с рисунком в честь Армии освобождения Косово.