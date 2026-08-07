Карседо о взглядах Даку: «Уверен, проблем не будет. Политику мы не обсуждаем»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о том, могут ли политические взгляды помешать новичку красно-белых Мирлинду Даку адаптироваться в команде.
— Нет ли проблем касаемо политических взглядов, которые были у Даку перед переходом в «Спартак»?
— Уверен, никаких проблем на этот счет не будет. У нас прекрасная команда, прекрасная атмосфера в коллективе. В целом, все ребята все понимают. Мы сконцентрированы на том, чтобы делать команду лучше, чтобы становиться сильнее, как команда. Разговариваем исключительно о футболе. О том, чтобы приносить пользу «Спартаку». Политику мы не обсуждаем.
Даку прекрасно себя показал в «Рубине». Мы все понимаем, на что он способен. Надеюсь, он будет очень быстро адаптироваться в «Спартаке» и принесет нам много пользы. Думаю, это произойдет быстро, потому что Мирлинд в отличной форме, мы видели это в первых турах. Он прошел полноценную предсезонку, есть момент с адаптацией именно в команде, но, думаю, все пройдет хорошо. Не соглашусь, что Даку силен только индивидуально. Он приносит много пользы. Рад иметь в составе таких нападающих, как Даку и Угальде.
«Спартак» объявил о покупке Даку у «Рубина» в четверг, 6 августа. За день до этого футболист посетил игру красно-белых против «Оренбурга» (5:1) в 1-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Болельщики «Спартака» встретили албанца кричалками «Косово — Сербия» и «Русские и сербы — братья навек».
На Евро-2024 Даку был дисквалифицирован на два матча за то, что скандировал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. Также у футболиста есть татуировка на спине с рисунком в честь Армии освобождения Косово.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0