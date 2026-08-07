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7 августа, 17:03

Карседо о взглядах Даку: «Уверен, проблем не будет. Политику мы не обсуждаем»

Мирлинд Даку.
Фото ФК «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос о том, могут ли политические взгляды помешать новичку красно-белых Мирлинду Даку адаптироваться в команде.

— Нет ли проблем касаемо политических взглядов, которые были у Даку перед переходом в «Спартак»?

— Уверен, никаких проблем на этот счет не будет. У нас прекрасная команда, прекрасная атмосфера в коллективе. В целом, все ребята все понимают. Мы сконцентрированы на том, чтобы делать команду лучше, чтобы становиться сильнее, как команда. Разговариваем исключительно о футболе. О том, чтобы приносить пользу «Спартаку». Политику мы не обсуждаем.

Даку прекрасно себя показал в «Рубине». Мы все понимаем, на что он способен. Надеюсь, он будет очень быстро адаптироваться в «Спартаке» и принесет нам много пользы. Думаю, это произойдет быстро, потому что Мирлинд в отличной форме, мы видели это в первых турах. Он прошел полноценную предсезонку, есть момент с адаптацией именно в команде, но, думаю, все пройдет хорошо. Не соглашусь, что Даку силен только индивидуально. Он приносит много пользы. Рад иметь в составе таких нападающих, как Даку и Угальде.

«Спартак» объявил о покупке Даку у «Рубина» в четверг, 6 августа. За день до этого футболист посетил игру красно-белых против «Оренбурга» (5:1) в 1-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Болельщики «Спартака» встретили албанца кричалками «Косово — Сербия» и «Русские и сербы — братья навек».

На Евро-2024 Даку был дисквалифицирован на два матча за то, что скандировал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев. Также у футболиста есть татуировка на спине с рисунком в честь Армии освобождения Косово.

Мирлинд Даку.Даку — уже в «Спартаке». Смотрел матч против «Оренбурга» вместе с Кахигао, пока фанаты заряжали о Сербии

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Мирлинд Даку
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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