Погребняк считает, что «Зениту» стоит продать Луиса Энрике: «Не игрок уровня Барко»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» высказался о будущем форварда «Зенита» Луиса Энрике.

«Даже не знаю, как все произойдет. Насколько я понимаю, он хочет уйти. Тогда надо продавать. Если игрок, выходящий со скамейки, не имеет определенной мотивации, то стоит его куда-то отдать. Думаю, «Зенит» так и сделает. Ничего страшного с его уходом не случится. Это не игрок уровня Барко», — сказал Погребняк «СЭ».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе зарубежных клубов к Энрике.

Бразилец играет за «Зенит» с января 2025 года, его контракт с питерцами рассчитан до 31 декабря 2028-го.