Расулов: «Слежу за UFC больше, чем за НХЛ, точно посмотрел больше боев Шары Буллета, чем матчей Овечкина»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» поделился мнением о возможной встрече с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным и бойцом UFC Шарой Буллетом.

— На матче против махачкалинского «Динамо» будут Александр Овечкин и Шара Буллет. Следите ли вы за Буллетом?

— Слежу за UFC больше, чем за НХЛ. Я точно посмотрел больше боев Шары Буллета, чем матчей Александра Овечкина. Понятно, что все знают, кто такой Александр Овечкин, он — мировая звезда. Шара Буллет только движется к этому, он в UFC еще не чемпион, но, думаю, в скором будущем у него будет возможность им стать. Ни с кем из них лично не знаком, не пересекался, но надеюсь, что доведется это сделать и познакомиться лично.

— Хотели бы, чтобы кто-то из них приехал на тренировку?

— Если к нам на тренировку приедет любая звезда мирового масштаба — это будет большое событие. Для нас это будет дополнительной мотивацией, ведь мы понимаем, что это за звезды и к чему надо стремиться.

Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 по местному времени.