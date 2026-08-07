Карседо — об уходе Гарсии: «Это тренерское решение. Нет возможности давать игровое время»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал аренду форварда Ливая Гарсии в «Панатинаикос».

«Поговорили с Ливаем. Это тренерское решение. Нет возможности всем футболистам давать игровое время. Уверен, что у него все будет хорошо. Он по-прежнему игрок «Спартака». В Греции у него все получится, я уверен», — сказал Карседо.

Договор об аренде 28-летнего тринидадца рассчитан на сезон-2026/27 и предусматривает право выкупа игрока греческим клубом.

Гарсия перешел в «Спартак» из греческого «АЕКа» в феврале 2025 года. С того момента нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач.