Шварц поделился ожиданиями от матча с махачкалинским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

— В Воронеже была эмоциональная победа, как и ваша речь после нее в раздевалке. Эта победа может стать основной для того, что перевернуть сезон?

— Каждая игра особенная, когда ты ее забираешь в концовке — она эмоциональная. Я считаю, что мы заслуживали эту победу, особенно, если смотреть на статистику.

Сейчас в воскресенье нас ждет следующая игра против команды, которая хорошо начала сезон. На самом деле, здорово, что у нас есть возможность противостоять махачкалинскому «Динамо».

— Руководство клуба обсуждает с вами потенциальных новичков?

— Давайте не будем говорить о слухах. Со своей стороны могу сказать, что этот вопрос находится на стадии рассмотрения у нашего руководства, совета директоров. Сейчас у нас фокус на том составе, который примет участие в матче в воскресенье.

— Какие сильные стороны выделите у махачкалинского «Динамо»? К чему вашим футболистам нужно быть готовым?

— Команда здорово начала с двух побед. Это команда с четкой картиной игры. Если говорить о структуре, то «Динамо» Махачкала использует три центральных защитника, иногда может сыграть в два центральных. У нашего соперника очень хороший тренер и понятно, что команда на эмоциональном подъеме, но в то же время мы должны использовать всех наших игроков, отдаться и сыграть в свою игру.

Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 (мск).