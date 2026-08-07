Шварц поделился ожиданиями от матча с махачкалинским «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».
— В Воронеже была эмоциональная победа, как и ваша речь после нее в раздевалке. Эта победа может стать основной для того, что перевернуть сезон?
— Каждая игра особенная, когда ты ее забираешь в концовке — она эмоциональная. Я считаю, что мы заслуживали эту победу, особенно, если смотреть на статистику.
Сейчас в воскресенье нас ждет следующая игра против команды, которая хорошо начала сезон. На самом деле, здорово, что у нас есть возможность противостоять махачкалинскому «Динамо».
— Руководство клуба обсуждает с вами потенциальных новичков?
— Давайте не будем говорить о слухах. Со своей стороны могу сказать, что этот вопрос находится на стадии рассмотрения у нашего руководства, совета директоров. Сейчас у нас фокус на том составе, который примет участие в матче в воскресенье.
— Какие сильные стороны выделите у махачкалинского «Динамо»? К чему вашим футболистам нужно быть готовым?
— Команда здорово начала с двух побед. Это команда с четкой картиной игры. Если говорить о структуре, то «Динамо» Махачкала использует три центральных защитника, иногда может сыграть в два центральных. У нашего соперника очень хороший тренер и понятно, что команда на эмоциональном подъеме, но в то же время мы должны использовать всех наших игроков, отдаться и сыграть в свою игру.
Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 (мск).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0