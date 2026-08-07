Шварц рассказал о состоянии травмированных Лунева и Зайнутдинова

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» рассказал о состоянии травмированных футболистов команды — вратаря Андрея Лунева и защитника Бахтиера Зайнутдинова.

— Что с Луневым? Когда ждать его в общей группе?

— Определенно, Андрей не сможет принять участие в матче в воскресенье. Мы его проверим черед неделю-две.

— Как проходит восстановление Бахтиера Зайнутдинова?

— Ему нужно дать время, учитывая историю травмы. Что касается восстановления, то я не могу сказать, сколько это займет.

Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 (мск).