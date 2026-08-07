Наумов о возможном уходе Батракова: «Локомотиву» предрекали провал и после продажи Глушенкова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе из клуба полузащитника Алексея Батракова.

«Конечно, это повлияет на «Локомотив». Будет очень трудно заменить Алексея. Хотя помню, как «Локомотиву» предрекали провал и после продажи Глушенкова. А в итоге появился Батраков. Конечно, будет сложно, нужно будет искать замену. Но у клуба должны быть резервы, они должны быть готовы к возможному уходу лидера не сегодня, так в следующем году. Поэтому не думаю, что «Локомотив» на дистанции сильно пострадает», — сказал Наумов «СЭ».

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.