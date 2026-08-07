Вратарь «Динамо» Расулов поделился мнением о травме Лунева: «Это больше негатив для команды»

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» поделился мнением о травме голкипера Андрея Лунева.

Голкипер получил травму во время тренировки 30 июля. Его восстановление займет 3-4 недели.

— Травма Лунева — это больше негатив, так как отсутствует конкуренция, или же позитив, ведь есть больше шансов играть?

— Это больше негатив для команды, ведь Андрей — основной вратарь. Он начал сезон и отлично провел первую игру. Для меня же это шанс проявить себя, показать себя в игре. Стараюсь им воспользоваться и надеюсь, что буду дальше играть после возвращения Лунева.

Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.30 по местному времени.