Черчесов — о матче с «Оренбургом»: «Молодцы, что вдесятером отыграли два мяча»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил игру команды в матче 6-го тура РПЛ против «Оренбурга»

— Не понравилось, как мы вошли в игру. Видимо, я не смог достучаться до ребят перед матчем, — начал Черчесов. — В перерыве нам удалось сделать изменения в тактике и психологии. 2:2 — молодцы, что вдесятером отыграли два мяча, а вдевятером — отстояли этот результат.

— Что скажете по поводу судейства в этой игре?

— Это вопрос не ко мне. У судей есть собственный начальник. Я отвечаю за все, что делает на поле моя команда.

На 5-й минуте игры красную карточку получил полузащитник Эгаш Касинтура, на 63-й минуте был удален нападающий Лечи Садулаев.

В следующем туре грозненская команда на выезде сыграет против «Ростова».