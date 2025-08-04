«Локомотив» лидирует в чемпионате России: таблица РПЛ после 3-го тура

В понедельник, 4 августа, 3-й тур чемпионата России завершился матчем «Рубин» — «Сочи» (2:1).

РПЛ: результаты матчей после 3-го тура

«Локомотив» на выезде обыграл «Пари НН» (3:2). Железнодорожники одержали третью победу подряд и с 9 очками единолично возглавляют таблицу РПЛ.

«Крылья Советов», «Балтика» и «Рубин» набрали по 7 очков и идут далее. Чемпион РПЛ-2024/25 «Краснодар» дома обыграл московское «Динамо» благодаря голу форварда Джона Кордобы в концовке матча. «Зенит» на своем поле ушел от поражения в матче с ЦСКА (1:1). «Спартак» вдесятером не удержал победу над «Акроном» (1:1). Ничью тольяттинцам принес реализованный пенальти в исполнении Артема Дзюбы.

Три поражения после трех туров потерпели «Ахмат», «Ростов», «Пари НН» и «Сочи».

