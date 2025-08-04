Гурцкая: саудовский клуб «Неом» был готов заплатить за Батракова 30 миллионов евро

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что клуб из Саудовской Аравии «Неом» был готов заплатить 30 миллионов евро за полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Об этом агент рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!». По словам Гурцкая, самому хавбеку готовы были платить зарплату в размере 3 миллионов евро в год.

Отмечается, что «Неом» не сделал предложения, так как получил информацию о том, что Батраков не будет рассматривать предложения из Саудовской Аравии.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 4 гола в 4 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 20-летнего футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.