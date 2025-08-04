РПЛ, результаты 3-го тура: «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, «Динамо» (Махачкала) обыграло «Ахмат» и другие матчи
Матчи 3-го тура российской премьер-лиги сезона-2025/26
В субботу, 2 августа, в РПЛ «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» (1:4), «Краснодар» победил московское «Динамо» (1:0), «Пари НН» уступил «Локомотиву» (2:3).
В воскресенье, 3 августа, «Акрон» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), «Балтика» победила «Оренбург» (3:2), «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1), «Динамо» (Махачкала) обыграло «Ахмат» (1:0).
В понедельник, 4 августа, «Рубин» обыграл «Сочи» (2:1).
2 августа, суббота
3 августа, воскресенье
4 августа, понедельник
Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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