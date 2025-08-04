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РПЛ, результаты 3-го тура: «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, «Динамо» (Махачкала) обыграло «Ахмат» и другие матчи

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 3-го тура российской премьер-лиги сезона-2025/26

В субботу, 2 августа, в РПЛ «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» (1:4), «Краснодар» победил московское «Динамо» (1:0), «Пари НН» уступил «Локомотиву» (2:3).

В воскресенье, 3 августа, «Акрон» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), «Балтика» победила «Оренбург» (3:2), «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1), «Динамо» (Махачкала) обыграло «Ахмат» (1:0).

В понедельник, 4 августа, «Рубин» обыграл «Сочи» (2:1).

2 августа, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:4
Крылья Советов

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Динамо
Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Пари Нижний Новгород
2:3
Локомотив

3 августа, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Акрон
1:1
Спартак

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа 2025, 15:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
3:2
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
ЦСКА
Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа 2025, 20:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:0
Ахмат

4 августа, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
04 августа 2025, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Сочи

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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